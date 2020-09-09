Украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность, - заявление ОПЗЖ

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность. Это следует из заявления "Оппозиционной платформы - За жизнь", обнародованном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Длительное перемирие, которое открывало путь к мирному, дипломатическому урегулированию на Востоке Украины, позволяло сохранить жизни украинцев, находящихся по обе стороны линии соприкосновения, оказалось под угрозой.

"Болевой точкой" для сохранения режима прекращения огня стала активность подразделений из состава Объединенных сил около фортификационных сооружений в районе населенного пункта Шумы, а также очевидное затягивание передачи информации со стороны Украины в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ситуация в этом районе неоднократно становилась предметом обсуждения в ТКГ, и руководство Донецка заявило, что невыполнение Украиной взятых на себя обязательств может привести к возобновлению боевых действий. Проблема усугубляется противоречивой информацией со стороны Украины: сообщения отдельных воинских частей украинской армии противоречат официальной позиции Украины в Трехсторонней контактной группе.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что за возможный срыв прекращения огня на Донбассе несут полную ответственность Зеленский и его окружение, которые своими непрофессиональными и непоследовательными действиями фактически уничтожают возможность мирного урегулирования на Донбассе.

Речь идет не только о переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, но и об антиконституционных политических решениях украинской власти, лишившей полмиллиона украинцев, которые проживают на подконтрольных территориях, права участвовать в выборах и тем самым продемонстрировавшей отношение к жителям Донбасса.

Заявляем, что сохранение перемирия и выполнение Минских соглашений являются первоочередной задачей украинской власти, а срыв этих договоренностей по ее вине будет служить очевидным и окончательным доказательством нежелания установить мир на Востоке Украины.