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Украинская сторона обещает, но ничего не выполняет, – Лазарев о мирном урегулировании на Донбассе

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Власть не воплощает политическую часть "Минска", заявил политолог

Украинская сторона обещает выполнить политическую часть Минских договоренностей, но ничего не делает.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт, комментируя ситуацию со срывом перемирия на Донбассе, напомнил, что предшествовало режиму прекращения огня на линии разграничения.

"Откуда вообще взялась эта тишина и перемирие? Были телефонные переговоры Ермака (руководитель Офиса президента Украины. - Ред.) и Козака (заместитель главы администрации президента РФ. - Ред.), там где Ермак обещал для Козака выполнение много чего, наобещал выполнение политической части Минских соглашений. За это им дали звонок с Путиным, переговоры Зеленского и потом - тишину. Авансом дали. Что самое интересное, дали авансом. И Ермак, соответственно, пообещал, Офис президента, "Слуга народа", условно говоря, группы влияния - они сделали как: мы обещаем все, что они там хотят услышать, а делать мы будем так, как мы хотим, как мы считаем нужным", – отметил политолог.

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Александр Лазарев продолжил, что другая сторона это увидела и "аванс" завершился. По его словам, украинская сторона спохватилась и призвала к переговорам между советниками президентов.

"Будут ли эти переговоры? Скорее всего, будут, но к чему они приведут? То есть опять наша сторона наобещает, опять нет у них механизма и императива для того, чтобы воплощать политическую часть "Минска". И опять та сторона посмотрит и говорит - больше мы с вами не встречаемся. Потому что я понимаю, зачем это нужно Зеленскому, зачем это нужно "Слуге народа". У них реально катастрофическая ситуация с рейтингами на юго-востоке. "Оппозиционная платформа - За жизнь" фактически аккумулирует на себя всю ту часть электората. Что у них - им надо что-то говорить, предлагать, вот они и предлагают. Вопрос - зачем в этом участвовать России, Германии и Франции? Какая выгода этим сторонам?" – отметил политолог и добавил, что, по его мнению, заявление президента Украины о встрече "нормандской четверки" вызывает сомнение, что такая встреча состоится.

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Напомним, как говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", обнародованном на сайте политсилы, украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность.

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