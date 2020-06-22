"Украинская карта" Байдена будет разыграна в США, хотим мы этого или нет, – Владимир Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Потому что у Трампа практически безвыходная ситуация, говорит эксперт

"Украинская карта" Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки будет разыграна, хочет этого Украина или нет. У Дональда Трампа практически безвыходная ситуация, поэтому украинский вопрос с Байденом будет раскручен.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт прокомментировал новые "пленки Деркача", на которых зафиксированы голоса людей, которые похожи на голоса предыдущего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Здесь президент Украины, мы слышим на пленках, якобы Порошенко, якобы Байден и все другие занимаются несвойственными, непрописаными в Конституции вещами для президента Украины. Они дают прямые указания Кабинету министров..., они дают судебной системе указания, премьер-министру указания", – сказал гость ток-шоу и подчеркнул, что нарушение Конституции, судя по записям, очевидно.

Владимир Кацман продолжил: "Я предупреждал, и еще мы неоднократно с этим столкнемся. Вот эта "карта" Байдена, "украинская карта" Байдена в Америке будет разыграна, хотим мы этого, не хотим, будем мы вмешиваться или не будем. У Трампа безвыходная практически ситуация. У него осталось несколько козырных, так сказать, патронов в обойме, и вот этот украинский вопрос с Байденом - он будет раскручен. Там работает спецпрокурор, там действительно 77 этих пленок, а совсем не две, которые мы только услышали, мы ж кусочки слышали".

Напомним, ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров на тот момент президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепартамента Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В одном из них Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден в разговоре с предыдущим президентом Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.