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Украинская дипломатия готовит визит Макрона в Киев, - посол

Сейчас нарабатывается наполнение повестки дня этого визита

Украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн конференции "7 лет после Майдана", передает Укринформ.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: превыше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита", - отметил Омельченко.

Он добавил, что последнее заседание смешанной Комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.

"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", - сказал посол, уточнив, что речь идет про большой контракт между украинским правительством и компанией Alstom о поставке электровозов.

Кроме этого, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Также планируется договоренность о строительстве станций питьевой воды.

Омельченко выразил убеждение, что Украина является современным технологическим государством.

"Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина сделала настоящий рывок в области технологий и очень быстро движется вперед", - резюмировал дипломат.

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Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.

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