Украинская дипломатия готовит визит Макрона в Киев, - посол
Сейчас нарабатывается наполнение повестки дня этого визита
"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: превыше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита", - отметил Омельченко.
Он добавил, что последнее заседание смешанной Комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.
"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", - сказал посол, уточнив, что речь идет про большой контракт между украинским правительством и компанией Alstom о поставке электровозов.
Кроме этого, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.
Также планируется договоренность о строительстве станций питьевой воды.
Омельченко выразил убеждение, что Украина является современным технологическим государством.
"Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина сделала настоящий рывок в области технологий и очень быстро движется вперед", - резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.