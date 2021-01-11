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Украинская делегация в ПАСЕ избрала нового главу

Мария Мезенцева Пресс-служба партии "Слуга народа - Харьков"

Новой главой стала народная депутат из Харькова от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании избрала нового главу. Ею стала народная депутат из Харькова от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева, передает нардеп от "Европейской солидарности", который является членом делегации, Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Мария Мезенцева стала новой главой украинской делегации в ПАСЕ. Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в ПАСЕ на своём онлайн-заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" и представитель "За Майбутнє", - сообщил политик.

Алексей Гончаренко добавилл, что представители "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "слуги народа" не голосовали за ее назначение.

Справка:

Мария Сергеевна Мезенцева (род. 10 декабря 1989 года, Харьков) — украинский политик, волонтёр, частный предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва.

Окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (специальность "Международные экономические отношения" и "Референт-переводчик с английского языка"). Училась в Кентском университете (Великобритания), получила степень магистра по специальности "Международные отношения и международное право".

Работала в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе, была лоббисткой по украинским вопросам в Европейском парламенте.

В 2015 году — избрана депутатом Харьковского горсовета 7-го созыва.

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Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева отличилась скандалом, заявив в Верховной Раде, что ее бабушка ждет открытия рынка земли, однако оказалось, что старушка имеет совсем другое мнение относительно земельного вопроса.

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