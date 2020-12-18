Украинская делегация поедет на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург

Елизавета Ясько Слуга Народа / Facebook

Заседания будут проводить в гибридном формате

Во время экстренного заседания украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы решила поехать в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ в офлайн-режиме. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - говорится в сообщении.

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Также Ясько напомнила, что ранее было принято решение о проведении зимней сессии ПАСЕ 2021 года в так называемом гибридном формате. Это означает, что делегации, которые могут/хотят работать - едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн.

"Ковид не навсегда, а Украина вечна", - подытожила глава украинской делегации.

Напомним, ранее стало известно, что очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 25-28 января.