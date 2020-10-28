Украине следует объявить дипломатический скандал США, а не Венгрии, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский прокомментировал запрет на въезд в Украину двум венгерским чиновникам, которые проводили агитацию на территории Украины во время местных выборов. По мнению политика, действия Министерства иностранных дел реагирует на вмешательство других государств выборочно. Об этом Марчевский заявил в эфире телеканала ZIK.

"Мы ссоримся со всеми, с кем можно, кроме США. Потому что всем понятно, кому мы принадлежим. Вполне понятен конечный бенефициар страны. США получает прибыль, эксперементирует на нас, мы ведь с вами прекрасно знаем об американских биолабараториях, существование которых подтвердило посольство Америки. Мы поссорились с Белоруссией, мы поссорились с Россией, мы начали ссориться с Польшей из-за УПА, когда начали переписывать историю.

Осталась только Венгрия. А в чем собственно спор? Я был на Закарпатье, там живёт множество этнических венгров. Они не говорят на русском, не говорят на украинском. Они говорят на венгерском. Там вывески на венгерском, даже политическая агитация перед выборами там проходила на венгерском. Это ментально и этнически венгры, они ходят на работу за границу, потому что тут ты получаешь 100 евро, а через 15 километров 1000 евро. А какой им смысл здесь работать? Ну создайте им условия, при которых они не будут голосовать за партию венгров. И вся эта агитация - она ни к чему не приведёт, потому что им хорошо живётся здесь. Но сейчас им здесь не хорошо живётся. Сейчас им здесь дешевле живётся, а работать им лучше там. И выбирать им лучше такую местную власть, которая сможет принести что-то оттуда сюда. А не наоборот разворовать.

Это абсолютно высосанный из пальца дипломатический скандал. Нарушили ли венгры дипломатические протокол? Думаю - да. Но, к сожалению, в сторону нашей страны многие нарушают дипломатический протокол. И почему-то, когда американское посольство, взяв на себя функции власти, заявило о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину - никто не был против. Когда американское посольство давит на украинских правоохранителей и требует задержаний тех, кто как-то обидел структуры Сороса - никто не против. А с венграми мы вдруг решили дипломатический скандал объявить", - заявил Марчевский.