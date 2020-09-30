Украине следовало придерживаться нейтралитета относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном, – экономический аналитик

Виктор Скаршевский Скриншот видео

Это была бы наиболее правильная позиция, подчеркнул Виктор Скаршевский

Украина испортила практически со всеми соседями отношения и продолжает этим заниматься. Поэтому нашей стране следовало продолжать придерживаться нейтралитета по конфликту между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

"Я считаю, что надо было продолжать придерживаться нейтральности по поводу конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Это была бы самая правильная позиция, потому что, на самом деле, у нас в Украине уже испорченые отношения в разное время и с Польшей, и с Венгрией, и с Беларуссией также. Зачем ставать на чью-то сторону? Надо было придерживаться... Как и изначально по Беларуссии был тоже нейтралитет", - сказал Виктор Скаршевский.

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Экономический аналитик напомнил, что Украина продолжает торговлю с РФ и Беларусью, притом у последней наша страна покупает нефтепродукты, машиностроительную продукцию и тому подобное.

"Мы уже испортили практически со всеми соседями взаимоотношения и продолжаем этим заниматься. А с точки зрения, если бы мы получали какую-то хотя бы экономическую выгоду, финансовую выгоду, так мы, наоборот, получаем минус в экономике и финансах, и еще и политический, и дипломатический. Так и живем", - сказал Виктор Скаршевский.

Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.