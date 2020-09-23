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Украине нужно срочно менять вектор развития. Страна находится в тупике, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украине нужно менять вектор развития и отказываться от сотрудничества с западными партнерами. Об этом в эфире телеканала "Newsone" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Наша страна в тупике. Мы либо должны поменять вектор развития, либо мы скатимся в пропасть, в которой мы уже и так есть. Мы должны развивать любые индустрии, которые приносят добавочную стоимость. Мы должны избавиться от западных партнёров, так называемых, которые реально не партнёры, а хозяева. Нужно реструктуризировать внешний долг и начать работать на граждан, а не на долги" - заявил он.

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