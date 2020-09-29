Украине нужно дружить с Европой и не ссориться вообще ни с кем, – Вадим Рабинович

Народный депутат Вадим Рабинович "Оппозиционная платформа - За жизнь"

По его словам, нельзя ставить экономику в зависимость от политики

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, чтобы Украина была сильной экономической державой, необходимо не только дружить с Европой, но и прекратить любые конфликты. Об этом он рассказал во время ток-шоу "18" на телеканале ZIK.

"Вы знаете, нам обязательно надо дружить с Европой, нам не надо ссориться с европейцами. Это очень важно. Нам не надо ссориться вообще ни с кем. Для того, чтобы нам воссоздать Украину сильной экономически, нам в первую очередь нужно прекратить все конфликты. Я за то, чтобы мы дружили с Европой, с Россией, с Америкой, с Китаем, со всеми абсолютно", - сказал политик.

Также Рабинович подчеркнул, что нельзя ни в коем случае делать так, что экономика становится зависимой от политики.

"И ни в коем случае не ставили экономику в зависимость от политики, как это происходит при продаже "Мотор Сич" или других. Поэтому, смотрите, других путей все равно нет, к этому придут, только придут еще больше бедными или раньше проснутся. И то же самое с избирателем – мы все равно придем к тому, что надо управлять страной прагматично. Поэтому раньше или позже – это уже от нас зависит", - отметил народный депутат.

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Напомним, ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что в один из самых сложных периодов в истории мира, экономическая тупость действующей власти зашкаливает.