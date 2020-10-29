Украине грозит раскол, если власть не будет вести правильную гуманитарную политику в отношении всего государства, - Ставнийчук

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

Юрист указала на негативную тенденцию

По результатам местных выборов в 2020 году наблюдается разделение страны по регионам и предпочтениям избирателей. Можно спрогнозировать дальнейший серьезный раскол страны, если власть не примет меры к правильной гуманитарной политике в отношении всего государства.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Марина Ставнийчук.

"Имеем еще одну тенденцию, как по мне, негативную. Это то, что произошло снова, как и в 2004 году, снова как и в 2014 году, снова по результатам местных выборов в 2020 году имеем разделение страны по регионам и соответствующим предпочтениям избирателей. Четко понимаем, что запад ориентирован на правое крыло, и, соответственно, большинство там взяла "ЕС" как политическая сила и правые национальные силы, а на востоке Украины большинство практически взяли "Оппозиционная платформа – За жизнь" и такие партии более левого толка", – отметила Марина Ставнийчук.

Гостья ток-шоу предостерегла от дальнейшего серьезного раскола Украины.

"Здесь и в силу отношений идеологических, и в силу отношений лидеров этих партий можно спрогнозировать серьезный дальнейший раскол страны, если власть не примет мер к правильной гуманитарной политике в отношении всего государства", – подчеркнула Марина Ставнийчук.

Напомним, местные выборы состоялись 25 октября 2020 года. Избирали депутатов советов всех уровней, председателей объединенных территориальных общин и старост. В городах с количеством избирателей более 10 000 впервые применили пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Избиратель должен был проголосовать как за партию, так и за кандидата в партийном списке.

Как сообщалось, политолог Василий Вакаров заявлял, что по итогам местных выборов в Украине в каждом регионе определились свои лидеры, но в каждом из них они разные. Это свидетельствует о том, что Украина – разная в предпочтениях как политиков, так и политических партий, и в целом идеологии.