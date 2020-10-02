Украинцев туда не допускают: Нардепы рассказали о биолабораториях США в Украине

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А охраняют эти лаборатории иностранцы

В Украине функционируют полтора десятка биолабораторий США, но о том, чем они занимаются, никому не известно, поскольку представителей Украины туда не допускают.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

Парламентарий отметил, что на территории Украины действуют полтора десятка американских биолабораторий, однако, чем они занимаются, никто не знает.

"Что они делают, никто не знает, потому что туда даже не допускаются представители Украины. Мы живем в стране, которая на самом-то деле вроде как наша, но она не наша", – сказал Виктор Черный.

Другой гость ток-шоу, народный депутат Украины ("Батькивщина") Андрей Николаенко подтвердил, что ему известно о том, что на территории Украины есть несколько биолабораторий США, но точного количества парламентарий не знает.

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"Я знаю местонахождение одной в Одесской области, которую охраняют не граждане Украины, и это межгосударственное соглашение, которое имеет гриф "Совершенно секретно", – сказал Андрей Николаенко.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что нужно провести международное расследование и выяснить, откуда вирус пошел по Европе: из Ухани или из Украины, где функционируют американские биологические лаборатории.

Как сообщали, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали.