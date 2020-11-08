Украинцев не будут штрафовать за отсутствие маски на улице, – Минюст

Министр юстиции Денис Малюська РБК-Украина

Также правоохранители не будут штрафовать несовершеннолетних

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинцев не будут штрафовать за отсутствие маски на улице с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина. Об этом он сообщил в Фейсбук.

По словам Малюськи, штрафы от 17 до 34 тыс. грн. за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все люди могли их оплатить. В связи с этим 6 ноября народные депутаты установили штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте, которые составят от 170 до 255 грн.

В то же время министр отметил, что отныне штрафы за нарушение карантинных норм будут налагать на месте. "При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице", – высказался Малюська.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Тогда за законопроект проголосовали 262 народных депутата из 225 необходимых.