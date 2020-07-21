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Для украинцев открыли границы еще 13 стран

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

За неделю добавились Болгария, Мальдивы, ОАЭ

Для граждан Украины для въезда открыли границы еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "РБК-Украина".

По его словам, за неделю добавились Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"Не каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - призвал Дмитрий Кулеба.

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Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок выхода из самоизоляции лиц, которые прибыли в Украину из стран так называемой "красной зоны". Для этого необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19. Лаборатория, которая провела исследования, должна внести результат отрицательного исследования электронной системы ЦОС.

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