Украинцам не нужны такие деятели, которые мутят воду, - политолог о возвращении Саакашвили в Грузию

Михеил Саакашвили Facebook/Михеила Саакашвили

А оценку этому политику должны дать грузины, заявил политолог

Политическую и юридическую оценку действиям бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили должны дать граждане Грузии после возвращения политика на его родину.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Василий Вакаров.

Эксперт, комментируя информацию о планах бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили вернуться в Грузию, пожелал политику реализовать себя на родине и посоветовал ему не возвращаться в Украину.

"Не надо нам таких политиков, не надо нам таких деятелей, которые мутят воду, колотят, говорят, что он будет реформировать что-то, потом – не реформировать. А последняя должность вообще не подходила ему как человеку, который был президентом Грузии. Итак, пусть возвращается к себе на родину, и пусть граждане Грузии дают ему оценку – и политическую, и юридическую. Если виноват - пусть сидит, если не виноват – пусть возглавляет парламент", – сказал Василий Вакаров.

Политолог добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был бы дать оценку деятельности Михеила Саакашвили на посту председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, ведь именно глава государства предложил политику работать над реформами.

Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину - в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего главу Одесской ОДА Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.

В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.