Украинцам могут упростить условия поездки в Великобританию, - Кулеба

Дмитрий Кулеба МИД Украины

Глава МИД представил проект закона о ратификации соглашения с Великобританией о свободной торговле

Условия поездки граждан Украины в Великобританию могут упростить. Кроме того, страны усилят стратегическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления в парламенте.

Во время своей речи, глава МИД представлял проект закона о ратификации соглашения с Великобританией о свободной торговле.

"Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами. Это будет способствовать выходу наших компаний на рынок Британии. Кроме того, мы усилим стратегическое политическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации... Соглашение также предусматривает миграционные диалоги между странами, в результате которых поездки граждан Украины в Великобритании будут упрощены", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу, во время которой стороны обсудили упрощение визового режима между странами. Также обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.