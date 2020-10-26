Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

В то же время министр отметил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов в минувшие выходные. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые во время этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них-это государственный секретарь канцелярии премьер - министра Венгрии", - рассказал глава МИД.

Он также отметил, что инициировано внедрение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании. Министр подчеркнул, что в ближайшее время будут детально проинформированы партнеры Украины о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии. Сейчас такая информация предоставлена наблюдательной миссии ОБСЕ.

По словам Кулебы, эта ситуация не может иметь разные прочтения, поскольку это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

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"Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии, - ред.) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - пояснил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.

"С прошлого года мы очень много сделали, чтобы восстанавливать доверие в отношениях и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что так все "в позитиве", можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мы готовы к конструктивному и откровенному разговору с венграми, но если они будут игнорировать нашими интересами и нашим законодательством, мы будем предпринимать жесткие и четкие шаги. Потому что мой принцип очень прост: если тебя ударили, надо ударить в ответ", - подытожил глава МИД Украины.

Напомним, в субботу, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что глубоко расстроено тем, как официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины" через агитацию чиновников на местных выборах.

В понедельник, 26 октября, Министерство иностранных дел Украины вручило послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста из-за политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.