Украина заключила договор на поставку только одной вакцины от коронавируса по вине Степанова, – "Медзакупки"

Максим Степанов Страна.ua

Глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия. Об этом Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, к сегодняшнему дню страны мира заказали около 7,25 млрд доз вакцин, и для Украины производители должны были зарезервировать около 40 млн доз вакцин. Глава госпредприятия утверждает, что кроме доз по программе COVAX (около 8 млн), заказы препаратов на коммерческой основе должны были составить 32 млн доз. Однако "вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0".

Руководитель "Медицинских закупок" добавил, что с весны по сегодняшний день властям следовало подписать по меньшей мере 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанным по разным технологиям. Также, по мнению Жумадилова, Минздрав обязан был прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, стали бы основанием для отказа от препарата.

"Что мы имели взамен. Только 10 декабря Минздрав уполномочил ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром", - пишет глава госпредприятия.

Он также поделился, что 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, обвинив в этом "Медицинские закупки Украины", которые требовали банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов заверил, что это стандартная процедура.

После этого глава правительства Денис Шмыгаль поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздрав, а глава министерства Степанов в тот же день заявил, что все действия по закупке вакцины должны быть согласованы с его ведомством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов, добавив, что производитель сразу же сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика", - написал Жумадилов.

Он также заявил, что на сегодня Украина могла иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - резюмировал глава ГП.

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером, в ходе которых стороны обсудили предконтрактные условия, сроки и логистику поставок вакцины против COVID-19 в Украине.