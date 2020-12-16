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Украина выйдет из соглашения СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях

Украина выйдет еще из пяти соглашений в рамках СНГ Фото из открытых источников

Соответствующий документ 16 декабря принял Кабинет министров

Кабинет министров Украины поддержал постановление о выходе Украины из пяти договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе - о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Согласно документу, выход осуществляется из следующих договоров:

  • Горная Хартия государств-участников Содружества Независимых Государств;
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях;
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ;
  • Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии;
  • Протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. 

Telegram-канал Алексея Гончаренко

Напомним, в прошлом месяце Украина утвердила выход из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества Независимых Государств. В Офисе президента заверили, что выход из этого договора защитит украинские национальные экономические интересы.

 

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