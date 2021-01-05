Украина выйдет из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

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Соглашение было ратифицировано в Украине в 2011 году

На внеочередном заседании Кабинета министров поддержал законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности". Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

Как отмечается, законопроектом предлагается выйти из соглашения, совершенного 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011-го года.

"Представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не принимает участие в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности", - пояснил Мокан.

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Также он отметил, что данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ, а обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы.

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Напомним, Кабинет министров Украины поддержал постановление о выходе Украины из пяти договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе - о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях.