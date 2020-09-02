Украина вышла еще из трех соглашений СНГ

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Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из трех международных соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В частности, Украина выходит из следующих соглашений:

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;

Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств;

Соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ.

"Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и отвечает современным реалиям отношений. Ведь некоторые соглашения дублируются с другими международными договорами, некоторые - уже устаревшие и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Протокола о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников СНГ.