Украина вышла еще из одного договора СНГ

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В Офисе президента считают, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы

Украина утвердила выход из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

В Офисе президента считают, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Кабинет министров одобрил проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств ― участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.