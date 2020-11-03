Украина выразила протест РФ в связи с приговором трем крымчанам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Фигуранты дела " Хизб ут-Тахрир" Фото из открытых источников

МИД Украины требует освободить Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением трех граждан Украины по делу "Хизб ут-Тахрир". Соответствующий комментарий был обнародовано на сайте ведомства.

Так, 3 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева к лишению свободы от 12 до 17 лет.

Как отмечается, в феврале 2019 году трое украинцев незаконно задержали после обысков в их домах в поселке Октябрьское в Крыму.

"ФСБ РФ безосновательно обвинила их в причастности к "террористической деятельности". В дальнейшем они были незаконно перемещены на территорию России в г. Ростов-на-Дону, что является нарушением норм международного права", - отметили в МИД.

По данным ведомства, сегодняшние судебные приговоры по лишению свободы украинцев являются очередным доказательством, что государство-оккупант продолжает использовать "драконовские" нормы своего антитеррористического законодательства для преследований крымчан.

В связи с этим МИД выдвинул требование РФ отменить решение суда и освободить Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

"Россия должна немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и выполнить Резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" (2016-2019 гг). Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора", - отметили в МИД.

Напомним, недавно 3 ноября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор трем крымским татарам "красногвардейской группы", обвиняемым в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".