Украина выразила протест Беларуси из-за контактов с оккупационными властями Крыма

В МИД возмущены участием представителя "крымской власти" в Форуме регионов Беларуси и РФ

МИД Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukra

МИД Украины выразил протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

Отмечается, что в связи с инцидентом в Министерство вызвали советника белорусского посольства. "01 октября в МИД Украины был приглашен советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Украине (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для предоставления объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова (в формате видеоконференции)", – говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Украина считает недопустимыми подобные недружественные шаги белорусской стороны, которые "ставят под сомнение принадлежность к Украине" аннексированного Крыма и Севастополя. В то же время белорусский дипломат ответил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах не изменилась.

Напомним, недавно посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что проведение Форума регионов обеих стран в Гродно отменено. По его словам, украинская сторона обратилась к Беларуси с инициативой перенести мероприятие на 2021 год.