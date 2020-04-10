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Украина вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Фото: Пресс-служба правительства

Премьер аргументировал такое решение защитой отечественной угледобывающей отрасли

С 15 апреля в Украине устанавливается 65-процентная пошлина на импорт из Российской Федерации некоторых типов угля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.

В частности, премьер аргументировал такое решение защитой отечественной угледобывающей отрасли и как "еще один шаг к энергонезависимости".

"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, который добывается в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому довольно долго постановление №261, принятое по поручению Президента 18 марта, было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", — сказал Шмыгаль.

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Напомним, 18 марта Кабинет министров Украины принял решение ввести дополнительные пошлины на импорт из Российской Федерации электроэнергии и всех типов угля.

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