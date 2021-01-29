Украина ввела санкции против китайских компаний: Кто попал под ограничения

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Также под ограничения попал гражданин КНР

Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента.

Согласно указу, под ограничения, которые продлятся в течение трех лет, попала и компания, расположенная на Британских Виргинских островах. Всего в санкционный список включено:

гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина;

компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова);

компанию Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

компанию Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР);

компанию Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

В целом санкции внедрено в виде блокировки активов. Таким образом введено временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова, а одно из них засекретили.