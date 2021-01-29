Украина ввела санкции против китайских компаний: Кто попал под ограничения
Также под ограничения попал гражданин КНР
Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента.
Согласно указу, под ограничения, которые продлятся в течение трех лет, попала и компания, расположенная на Британских Виргинских островах. Всего в санкционный список включено:
- гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина;
- компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова);
- компанию Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);
- компанию Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР);
- компанию Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).
В целом санкции внедрено в виде блокировки активов. Таким образом введено временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова, а одно из них засекретили.