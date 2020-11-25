Украина введет спецпошлину на импорт стальных изделий из Беларуси из-за "недружественной торговли"

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Ограничение будет касаться ввоза стальных прутков

Украина на следующей неделе введет спецпошлину в размере 16,08% на импорт стальных прутков из Беларуси. Об этом сообщает "Правительственный курьер".

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с установленными дискриминационными и недружественными действиями со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных продуктов. В частности, речь идет о применении официальным Минском экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов на территорию Украины.

Как сообщается, такие действия Беларуси в отношении Украины противоречат положениям Соглашения между правительствами двух стран о свободной торговле, а также Договору о зоне свободной торговли.

Известно, что специальная пошлина применяется с момента вступления в силу решения комиссии и до установления факта прекращения недружественных действий со стороны белорусских властей. При этом импорт на таможенную территорию Украины товара без сертификата о происхождении или других документов о нем будет осуществляться с уплатой специальной пошлины.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. По словам политика, такие центры в Украине и Польше обнаружили белорусская и российская разведки