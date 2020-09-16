Украина всегда выполняла и будет выполнять договоренности, в том числе и о прекращении огня, - Кравчук во время заседания ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Заседание в формате видеоконференции длилось около семи часов

Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в котором принимали участие Российская Федерация и ОБСЕ, заявил, что Украина всегда придерживалась и будет придерживаться договоренностей, определенных "нормандским форматом". Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

В то же время отдельное внимание было уделено выполнению договоренностей участников "нормандского формата" в Париже по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста до всех удерживаемых лиц.

Как отмечается, такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине. Также была высказана четкая позиция Украины относительно доступа МККК к удерживаемым лицам в ОРДЛО, который должен быть обеспечен в ближайшее время.

Участники заседания продолжили обсуждать вопросы подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Относительно обсуждения рабочих предложений до проектов документов, касающихся самоуправления в ОРДЛО, то оно и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей.

Также Леонид Кравчук отметил, что "украинская делегация уважает "нормандский формат" и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира".

Напомним, накануне вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске появится спикер для выражения единой позиции представителей.