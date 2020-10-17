Украина впервые в истории назначила почетного консула в канадском Квебеке

Почетный консул Украины в Квебеке Евгений Чолий

Новоназначенным дипломатом стал экс-президент Всемирного конгресса украинцев

Украина назначила экс-президента Всемирного конгресса украинцев Евгения Чолия почетным консулом в канадском Монреале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано вчера, 16 октября. По словам посла, мандат новоназначенного почетного консула будет распространяться на всю провинцию Квебек, а Украина впервые в истории получит свое дипломатическое присутствие в этом регионе. "Это важная география и уникальный человек. Уже сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы бесконечно рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий – знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист", – сказал Шевченко.

В то же время новоназначенный дипломат заявил, что для него честь выполнять функции почетного консула. "Это для меня честь и обязанность выполнять функции почетного консула, продвигая интересы Украины в Канаде и способствуя развитию торговых, экономических, культурных и научных связей между этими странами", – сказал Чолий.

Известно, что ранее Евгений Чолий возглавлял Конгресс украинцев Канады и Всемирный конгресс украинцев. Новоназначенный консул включен в справочник "Лучшие юристы в Канаде" и является почетным доктором Киево-Могилянской академии и Львовской политехники.

Напомним, недавно в Консервативной партии Канады заявили о необходимости усиления поддержки для УкраинИ. Там отметили, что Канада должна максимально применять имеющиеся санкционные инструменты для наказания россиян.