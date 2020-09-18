Украина в ООН предостерегла РФ от шагов, которые могут подорвать политический суверенитет Беларуси

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

По словам министра, стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией демократических свобод

Украина предостерегает Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси. Об этом во время дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

"Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом", - сказал Кулеба.

По словам министра, стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция властей страны на этот мирный запрос не отвечает универсальным обязательствам государства по защите прав человека.

"Белорусское общество ставит единственную цель - защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление. Это истинное и неотъемлемое стремление, что вытекает из ценности человеческого достоинства и является фундаментальным стержнем любого демократического общества", – добавил Кулеба.

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Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались 9 августа после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. В ходе акций правоохранители проводят задержание протестующих и лидеров оппозиции.

Кроме этого, периодически в центр Минска стягивают военную технику и спецсредства для разгона демонстрантов. С начала беспорядков в Беларуси были задержаны сотни людей, есть погибшие.

К слову, Европейский Союз не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко и намерен пересмотреть отношения со страной.

А недавно, 17 сентября, Европарламент признал новосозданный Координационный совет как временный представительный орган народа Беларуси.