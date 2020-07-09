Украина в экстренном порядке просит РФ обменять одного из удерживаемых лиц

Денис Казанский Фото из открытых источников

У одного из удерживаемых возникли серьезные проблемы со здоровьем

Во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Украина просила российскую сторону в экстренном порядке освободить Валерия Матюшенко, которого сейчас удерживают в ОРДО. Об сообщил в Facebook украинский представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский.

Согласно сообщению, в Матюшенко возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса, которые могут быть симптомами онкологического заболевания.

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"Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны. Сейчас добиваемся проведения обследования", - отметил Казанский и добавил, что сейчас понятной реакции и четкого ответа от представителей "ДНР" не поступало.

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Напомним, накануне Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания предварительно согласовала 13 участков для проведения работ по разминированию.