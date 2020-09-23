Украина в ближайшие годы может стать игрушкой в новых конфликтах, – политолог

У Украины был уникальный шанс форсировать мирный процесс, отметил Андрей Ермолаев

Украина в ближайшие годы снова может стать игрушкой в организованных и инспирированных новых конфликтах.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Андрей Ермолаев.

"Не зависимо от фамилии президента, к сожалению, Украина в ближайшие года может стать игрушкой опять в организованных и инспирированных новых конфликтах, и вот почему. У Украины был уникальный шанс эти полтора года форсировать мирный процесс. Этого очень ждали в ЕС. Кстати, знаменитая формула Штайнмайера - это формула ныне действующего президента ФРГ, одного из лидеров современной германской политики. Тот факт, что после переговоров и ожиданий осени 2019 года Украина ни на что оказалась не способна - ни к внутреннему национальному диалогу, ни к последовательности решений вопросов войны и мира, создана возможная новая ситуация, в которой будут, по всей видимости, резко усиливаться возможности и военно-политическая мощь России", – сказал политолог.

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Эксперт продолжил: "Это может существенно повлиять на перспективы целого ряда регионов, которые сейчас находятся в состоянии непризнанной самопровозглашенной государственности. В том числе - не только, а, в том числе, так называемых "ДНР/ЛНР". Думаю, что российская политика в этом случае будет прагматичной и жестко последовательной. Что касается наших американских партнеров, да, они теперь прагматично, как и русские, готовятся к обострению по всей линии центрально-восточной, а эта линия теперь проходит уже через территорию Украины".

Напомним, Комитет по иностранным делам Сената США согласовал кандидатуру кита Дейтона на должность посла США в Украине, однако его назначение еще должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия. В частности, послом в Тунисе назначен Владимир Хоманец. А на место посла в Нигерии - Валерий Кирдода.