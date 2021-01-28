Украина улучшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2020

Коррупция в Украине

Среди стран-соседей только Россия оказалась на более низкой позиции рейтинга

В Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2020 год Украина набрала 33 балла, что на три больше, чем за предыдущий период, и таким образом заняла 117 место. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Согласно сообщению, на одном уровне, то есть так же имеют 33 балла, оказались Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Известно, что количество баллов Украины возросло благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Положительным стали также антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады IX созыва и работы предыдущего правительства.

В то же время особое беспокойство вызывают задержка с судебной реформой, постоянное давление на антикоррупционные институты, а также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. Актуальным для Украины остается вопрос безнаказанных нападений на активистов, эта проблема с регионального уровня перешла на национальный.

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Как отмечается, среди стран-соседей ближайшая к Украине Молдова – 34 балла и 115 место. Так же улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129 место). РФ остается единственной страной, которую среди соседок, опережает Украина.

Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния – обе страны набрали по 44 балла и занимают 69 место. В то же время прошлогодние лидеры СРІ среди соседей потеряли свои баллы: Словакия – 1 балл, Польша – 2 балла.

В отношении лидеров Индекса восприятия коррупции, то в 2020 году они не изменились – это Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Следует заметить, что ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, а максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.