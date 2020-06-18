Украина требует полноправного членства в ЕС, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Глава государств подчеркнул, что Украина сможет преодолеть вызовы современности с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина добивается полноправного членства в Европейском Союзе. В то же время глава государства подчеркнул, что восточное партнерство приближает государство к этому. Об этом Зеленский заявил 18 июня на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", – отметил президент.

Также глава государства заявил, что убежден в возможности преодолеть вызовы современности (в том числе последствия пандемии коронавируса) с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами.

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"Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межличностные и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", – добавил гарант.

После чего Зеленский поблагодарил ЕС за программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро и подчеркнул, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики помогали Италии бороться с коронавирусом, а отечественные самолеты доставляли медгруз во многие европейские страны.

Напомним, недавно Европейский Союз разработал и согласовал масштабный план восстановления экономики после пандемии COVID-19 в размере 750 млрд евро.