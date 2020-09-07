Украина требует от РФ повлиять на провокационные действия НВФ на Донбассе, - Офис президента

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Обстрелы на Донбассе накануне в офисе расценивают как два отдельных случая

Украина требует от Российской Федерации вмешаться в ситуацию на Донбассе и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в комментарии Офиса президента, сообщает "Укринформ".

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных отличительных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в Офисе президента.

Также в ведомстве рассказали, что накануне Владимир Зеленский провел специальное совещание по обстрелам "ЛНР", "ДНР", в результате которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

Как отмечается, Украина приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно – немедленно задействовала координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

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Напомним, накануне состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), инициированное украинской стороной, из-за заявления главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал незаконным вооруженным формированиям открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на востоке Украины.