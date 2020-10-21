Украина требует от Ирана предоставления доказательств ареста подозреваемых по делу о катастрофе самолета МАУ

Останки разбитого украинского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в Иране, 8 января 2020 года New York Times

Доказательства должны поступить в течение недели

Украина требует от Ирана документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбитии самолета авиакомпании МАУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В частности, Украина требует от Ирана предоставить всю необходимую информацию для полного и беспристрастного расследования авиакатстрофы самолета МАУ рейса PS 752, сбитого ракетой иранских вооруженных сил 8 января 2020 года.

"Международное право, в частности, Монреальская конвенция, которую ратифицировал Иран, обязывает объективно расследовать причины авиакатастрофы и предоставлять полную и беспристрастную информацию", - подчеркнул заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, факт сбития гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами шести стран, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран.

В связи с этим украинское следствие требует от Ирана в течение недели предоставить документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбитии самолета. Заметим, инкриминируемые обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет заключения.

Кроме того, до конца октября Иран обязался отправить в Украину одно из вещественных доказательств – летный планшет экипажа, который украинская поисковая группа нашла в первые дни после катастрофы.

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Также во время переговоров стороны сверили документы, которые за 10 месяцев были направлены в рамках международной правовой помощи. Как выяснилось, с января 2020 года Офис Генерального прокурора направил 5 запросов, однако получил лишь обобщенные ответы. Кроме этого, один из них, касающийся 6 подозреваемых в Иране лиц, был проигнорирован.

Напомним, накануне в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном относительно катастрофы самолета МАУ. По словам министра иностранных дел Евгения Енина, Иран настроен как можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе.