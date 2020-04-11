Украина собирается предоставить гумпомощь Албании на 10 млн гривен

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета

Украина выделит Албании 10 млн гривен в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале.

"На выполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 г. № 32 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

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Напомним, Украина получит дополнительные 150 млн долларов от Всемирного банка, из которых 50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса и 100 млн - для улучшения уровня соцзащиты в целом.