Украина считает, что за подвижки политиков к миру нужно открывать уголовные дела, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский раскритиковал отношение власти к инициативе создания "Межпарламентского диалога для мира" Виктора Медведчука. Заявление Марчевского прозвучало в эфире телеканала "NewsOne".



"Ситуация парадоксальна. Все европейские политики всех стран "нормандской четверки", говорят о том, что парламентское измерение "нормандского формата" может стать колоссальным толчком для прекращения боевых действий, для установления мира. Так считают все, кроме Украины. Украина считает, что за подвижки наших депутатов к такому измерению, к такому диалогу - нужно открывать уголовные дела. За поездку в Москву, на лидеров нашей партии, когда они обсуждали создание парламентского измерения "нормандского формата", открыты какие-то абсолютно политически мотивированные, глупые и бестолковые уголовные дела. Наша правоохранительная и судебная система часто работают по политическим заказам. Они не руководствуются законом и здравым смыслом. Они руководствуются телефонным звонками. Так называемым "телефонным правом", которое успешно применял Порошенко, и, к сожалению, с переменным успехом применяет президент Зеленский. С этим нужно заканчивать. Нужно выходить на нормальные правовые отношения и придерживаться какой-то логики. Потому что если люди делают какие-то действия для того чтобы установить мир в стране, мир на Донбассе - то этих людей нужно благодарить, а не мешать им", - заявил он.

Марчевский также отметил: на данный момент нет никаких гарантий того, что очередная встреча в "нормандском формате" состоится.



"Всегда интересно читать итоговое коммюнике от разных сторон - кто как оценивает встречу. Почему-то всегда украинское коммюнике сильно отличается от коммюнике России, от коммюнике других участников и Минских и Нормандских встреч. Поэтому трудно прогнозировать, состоится ли эта встреча. Трудно комментировать, как прошла первая встреча. Думаю, что ни о чем они не договорились и ни о чем не договорятся", - заявил он.

Напомним, саммит лидеров "нормандской четверки" может произойти после еще одной встречи их советников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.