Украина резко сокращает число работающих пунктов пропуска на границе

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Их останется только 21

Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине. Об этом в своем видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано", - отметил он.

При этом Шмыгаль уточнил некоторые нормы новых карантинных мероприятий. В частности, по его словам, на государственной границе Украины останется работать лишь 21 пункт пропуска.

"Также водится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней", - добавил премьер.

Среди прочего Шмыгаль сообщил, что по улице можно будет перемещаться не более чем парами (без учета сопровождаемых детей).

Так, премьер призвал воздержаться от массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели.

В то же время, по его словам, товарооборот, промышленность, критическая инфраструктура будет работать и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.