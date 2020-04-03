live
Новости » Политика Читати новину українською

Украина резко сокращает число работающих пунктов пропуска на границе

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Их останется только 21

Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине. Об этом в своем видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано", - отметил он.

При этом Шмыгаль уточнил некоторые нормы новых карантинных мероприятий. В частности, по его словам, на государственной границе Украины останется работать лишь 21 пункт пропуска.

"Также водится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней", - добавил премьер.

Среди прочего Шмыгаль сообщил, что по улице можно будет перемещаться не более чем парами (без учета сопровождаемых детей).

Так, премьер призвал воздержаться от массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели.

В то же время, по его словам, товарооборот, промышленность, критическая инфраструктура будет работать и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Гегемония США под угрозой: С этим противником им будет сложнее, чем с Китаем и Россией Почему Советский Союз так и не смог добраться до Луны в отличие от США Советский "супертанк" Т-95 мог бы стать легендой, превзойдя все современные машины НАТО Пандемия коронавируса ломает хребет западной империи
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Усиление мероприятий. Земля для украинцев | Ток-шоу