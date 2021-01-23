"Украина решительно осуждает": МИД отреагировал на задержание протестующих в России

Протесты в России Anton Vaganov/Reuters

В украинском дипведомстве обеспокоены ситуацией вокруг акций протеста

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание в России участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявив о беспокойстве ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипведомства.

Отмечается, что власти РФ притесняют граждан, которые не соглашаются с ее политикой. "Российская власть вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановлению верховенства права, продолжает применять гонения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины отметили осуждение насилия в отношении протестующих. "Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержание представителей российской оппозиции. Граждане России заслуживают правительство, которое будет способным обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", – написали в дипведомстве.

Также Министерство призвало международное сообщество к более решительному применению всех механизмов для прекращения насилия российской власти, ее агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям мирового порядка со стороны России.

Новости по теме: У посольства России в Киеве произошла стычка во время акции в поддержку Навального

Напомним, сегодня, 23 января, в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 часов утра по Киеву).

При этом на Пушкинской площади в Москве, где был запланирован протестный митинг, коммунальщики начали перекладывать плитку. Тогда же на подъезде к российской столице была замечена колонна бронетехники.

Новости по теме: Число задержанных на акциях протеста в России превысило две тысячи

Впоследствии стало известно, что в Москве задержали Юлию Навальную. Жена оппозиционера Алексея Навального опубликовала фотографию и рассказала, что находится в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых. Позже российские силовики ее отпустили.