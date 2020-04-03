Украина разрушила скрытые планы России в ООН избавиться от санкций, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из открытых источников

Украина и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим

Украина добилась не принятие инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация о солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", который должен был бы снять с РФ все международные санкции. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"В тексте за этим благородным названием есть много правильных вещей, и одна манипуляция, что может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций", - написал Кулеба.

Министр отметил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом, но не ценой снятия ответственности со страны-агрессора за нарушение территориальной целостности государства.

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил лидерам G20 снять санкции со стран, наиболее пострадавших от коронавируса.