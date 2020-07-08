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Украина разорвала меморандум с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Фото из открытых источников

Украина намерена привести двустороннюю договорно-правовую базу с Россией к современным реалиям

В среду, 8 июля, украинское правительство разорвало Меморандум с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин прекратил действие Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, учиненного в Ялте 12 июля 2012 года", - заявил нардеп. 

Telegram-канал Алексея Гончаренко

Кроме этого, по данным Укринформ, в пояснительной записке отмечается, что сейчас есть необходимость привести двустороннюю договорно-правовую базу с Россией к современным реалиям отношений с этим государством. Причиной этого назвали вооруженную агрессию РФ на территории Украины. 

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"Принятие проекта акта создаст дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины как самодостаточного государства, которое принимает участие только в эффективном для нее и таком, что отвечает ее национальным интересам, международном сотрудничестве", - говорится в объяснении, подписанном главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановим.

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Напомним, недавно командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщал, что военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией, которая может начать наступление с территории оккупированного Крыма. 

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