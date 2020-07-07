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Украина работает над введением миротворцев ОБСЕ на Донбасс, - Резников

Радио Свобода

ОБСЕ имеет на это право, но никогда в истории не делала этого

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом он рассказал в эфире "Свобода слова".

"Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ.

Оказывается, они (ОБСЕ – ред.)  имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное, чтобы там были готовы", - отметил Резников.

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Напомним, посол Франции Этьен де Понсен, комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах.

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