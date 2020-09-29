Украина работает над внедрением обмена секретными документами с НАТО

НАТО Фото из открытых источников

Сейчас в Украине пытаются привести в соответствие с требованиями Альянса электронные каналы обмена информацией

Украина работает над внедрением электронного обмена секретными документами с НАТО. Об этом изданию "Интерфакс-Украина" заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

"В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это - шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО", - сказал Толкачев.

По его словам, после того, как Украина приведет систему передачи секретными документами в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к украинским спецслужбам значительно возрастет.

"Нужно понимать, что это проект не одного дня и даже не одного года, это займет время, но без внедрения электронного обмена документами говорить о готовности к членству нельзя", - добавил Толкачев.

Новости по теме: Как натовские самолеты-разведчики устроили ловушку российским войскам в Черном море

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Вооруженных силах Украины состоятся реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.