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Украина работает над внедрением обмена секретными документами с НАТО

НАТО

 Фото из открытых источников

Сейчас в Украине пытаются привести в соответствие с требованиями Альянса электронные каналы обмена информацией

Украина работает над внедрением электронного обмена секретными документами с НАТО. Об этом изданию "Интерфакс-Украина" заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

"В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это - шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО", - сказал Толкачев.

По его словам, после того, как Украина приведет систему передачи секретными документами в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к украинским спецслужбам значительно возрастет.

"Нужно понимать, что это проект не одного дня и даже не одного года, это займет время, но без внедрения электронного обмена документами говорить о готовности к членству нельзя", - добавил Толкачев.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Вооруженных силах Украины состоятся реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

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