Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, – посол

Джо Байден и Владимир Зеленский Цензор.нет

Для начала организации встречи, сначала должен состояться телефонный разговор между двумя президентами

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона работает над реализацией приглашения президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев. А также рассматривается возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал "Укринформ TV".

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем проводить диалог с новой администрацией", – отметил Ельченко.

Посол подчеркнул, что для начала организации встречи должен состояться телефонный разговор между двумя руководителями стран. По его словам, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи, и визит для этого – лучший повод.

"Новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора уже от слов переходить к делам. И во вторую – это реформа судебной системы", – сказал Ельченко.

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Напомним, вчера, 20 января, Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Перед этим также приняла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей вице-президента Камала Харрис, которая стала первой в истории США темнокожей женщиной на этом посту.