Украина проведет с ОРДЛО обмен удерживаемыми лицами 16 апреля, - СМИ

Процесс обмена удержанным. Фото: REUTERS

Журналисты не будут допущены к освещению процесса

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО состоится 16 апреля. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источник в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.

Как отмечается, обмен запланирован на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".

В связи с карантинными ограничениями журналисты не будут допущены до освещения процесса, на месте будет снимать только камера Офиса президента.

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Напомним, ранее в ОП опровергли информацию о том, что обмен проходит уже сейчас. По информации ведомства, процесс еще в стадии подготовки.