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Украина призвала Европарламент осудить визит французской делегации в Крым

Николай Точицкий Министерство иностранных дел Украины

Визит назначен на 30 июня - 2 июля

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при ЕС.

Как отмечается, письмо с соответствующим призывом было направлено на имя президента Европарламента Давида Сассоли и главы комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера.

"Организация этого визита является очередной бесполезной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности противоправного проведения "голосования" о внесении изменений в конституцию Российской Федерации. Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского Союза относительно безусловной поддержки территориальной целостности Украины", - сообщил Точицкий.

Также он призвал Европарламент не быть частью гибридных попыток России легитимизировать аннексию Крыма.

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Ранее сообщалось, что французские депутаты Европарламента планируют посетить оккупированный Крым. В "администрации" полуострова заявили, что делегация прибудет с целью оценки процесса голосования относительно изменений в Конституцию России.

Впоследствии, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Франции из-за нелегального визита депутатов Европарламента в оккупированный Крым.

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