Украина призвала Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу

МИД Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukra

МИД Украины изучает обстоятельства конфликта между сторонами

Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве изучают обстоятельства конфликта, передает прессслужба МИД Украины в Twitter.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, приведшие к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, сегодня утром, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

В результате этого, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию резерва.