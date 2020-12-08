Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за бесплодных переговоров о сбитом самолете МАУ

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Ряд обещаний Ирана до сих пор не выполнены

Украина планирует обращаться в Международный суд Организации Объединенных Наций по сбитому в Иране самолету "Международных авиалиний Украины", если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что Украина готова обращаться в Международный суд ООН, "если переговорный процесс зайдет в тупик и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной".

Евгений Енин отметил, что ряд обещаний Ирана до сих пор не выполнены, хотя на словах иранская сторона заявляет, что стремится к объективному и беспристрастному расследованию.

"В ближайшие дни мы будем в очередной раз выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их - абсолютно контрпродуктивно, и именно поэтому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле у нас такого диалога не получается. Мы рассчитываем, все же, на наличие доброй воли иранской стороны и с помощью всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении как дипломатические, так и уголовно-правовые, будем требовать от иранской стороны выполнения международно-правовых обязательств", - добавил он.

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Ранее заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по катастрофе самолета авиакомпании МАУ.