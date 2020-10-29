Украина пригласит Россию к участию в Крымском саммите, – Джапарова

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

По словам дипломата, это может быть поводом для обсуждения деоккупации полуострова

Украина пригласит на Крымский саммит представителей Российской Федерации, чтобы обсудить пути деоккупации Крыма. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии Euroactiv.

По словам Джапаровой, представители РФ могли бы приехать для обсуждения деоккупации Крыма. "Если они приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы обсудить такие вопросы", – сказала дипломат.

При этом Джапарова отметила, что пока ориентировочная дата проведения Крымского саммита обсуждается, но одной из них является 21 мая 2021 года. При этом она добавила, что несколько стран уже выразили интерес в присоединении к Крымской платформе и участии в саммите, среди которых Турция, США и Балтийские страны. "Для нас важно найти новый инструмент для возвращения Крыма", – высказалась замминистра.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным о возвращении Украине ее территорий, в том числе Крыма. Тогда он подчеркнул, что Украине нужна помощь других стран.